Прототипы Black Shark 6 Ultra на Snapdragon 8 Gen 1 и HyperOS продают в Китае

Неделю назад производитель игровых устройств Black Shark провел в Китае пресс-конференцию, на которой представил фирменные энергетические напитки. Однако, Black Shark 6 Ultra так и не был анонсирован.

Несмотря на это, на китайском сайте объявлений Xianyu появилось несколько объявлений о продаже прототипа Black Shark 6 Ultra. Редакция The GEEK нашла несколько таких предложений. Интересно, что некоторые из прототипов игрового смартфона работают на базе JOYUI 13 и MIUI 13, а другие – на JOYUI 15 на базе HyperOS.

Что касается «начинки», то это 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, анонсированный 1 декабря 2021 года и изготовленный с использованием технологии 4-нанометрового процесса. Безусловно, странный выбор для игрового Black Shark.

Прототипы также имеют 6,73-дюймовые дисплеи с разрешением 3.2К (3200 x 1440), три основные камеры на 64 Мп, 16 Мп и 2 Мп, а также фронталку на 16 Мп. На одном из опубликованных видео показано, как к тыльной стороне Black Shark 6 Ultra крепится фирменный кулер, обеспечивающий более эффективное охлаждение.