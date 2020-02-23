Xiaomi представила беспроводные наушники для геймеров

Всем нам знаком бренд Black Shark. Если раньше услышав этот название мы подразумевали игровой смартфон, то сейчас владелица этого бренда компания Xiaomi выпустила беспроводные наушники. Запуск девайса состоялся на краудфандинговой площадке Indiegogo. Выйдет на рынок этот девайс под названием Black Shark Ophidian.

Производитель обещает рекордно минимальную задержку передачи звука через Bluetooth 5.0. Этот параметр не будет превышать 50 мс. Это настолько малая величина, что человеческое ухо просто не ощутит такой задержки. Несмотря на то, что Ophidian именуются, как беспроводные наушники, полностью их отнести к этому классу нельзя, так как есть соединение между ними проводом.

Если говорить об их дизайне, то они имеют RGB-подсветку, не самый необходимый элемент, который также снижает автономность до 10 часов. Без красочной цветовой иллюминации, наушники Black Shark смогут продержаться на 4 часа дольше. Кроме того, разработчики Xiaomi обещают Hi-Fi звук, благодаря наличию 10-мм динамиков.

Не стоит обходить стороной и защиту от влаги по стандарту IPX4. Это не означает, что наушники не бояться воды: купаться в них нельзя, а вот ходить под небольшим дождем – пожалуйста. Более того, в каждом наушнике присутствует магнит. Таким способом они крепятся друг к другу, когда не пользователь не слушает музыку.

Продажа наушников Black Shark Ophidian будет производиться исключительно через платформу краудфандинга. На этой платформе уже собрана необходимая сумма и даже больше, поэтому нет сомнений, что данный девайс появится на рынке. Если говорить о стоимости, то по предзаказу наушники обойдутся покупателю в 70 долларов. Старт доставок запланирован на апрель этого года.