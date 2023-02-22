Xiaomi готовит новое поколение Black Shark на Snapdragon 8 Gen 2

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал, что Xiaomi готовит новое поколение серии Black Shark. Ранее были слухи, что компания закрыла этот суббренд.

Сообщается, что появятся две версии. Обе получат процессор Snapdragon 8 Gen 2, мощные стереодинамики и систему активного охлаждения с помощью турбины. Также новинкам приписывают керамические задние панели, плоские 2K-экраны, батареи на 5000 мАч и поддержку 120-ваттной зарядки.

По еще одним слухам, следующий Black Shark будет выпускать не Xiaomi, а китайская компания Tencent.