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Новости

Игровой смартфон Black Shark 3S выйдет 31 июля

Буквально на днях директор бренда Black Shark сообщил в Weibo, что компания готовит крупную премьеру. Как не трудно догадаться, речь идёт о новом игровом смартфоне, о чём свидетельствуют изображения попавшие в сеть.

  • Black Shark

Кроме постера с датой выхода на 31 июля, появилось изображение самого смартфона, который внешним видом мало чем отличается от своего предшественника. Новый Black Shark 3S унаследует характеристики базовой модели Black Shark 3, а Black Shark 3 Pro останется на трибуне дорогих модификаций.

  • Black Shark 3s

Black Shark 3S получит 6,67-дюймового AMOLED-дисплей с частотой обновления дисплея 90 Гц, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. В качестве процессора будет использоваться Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Стоимость грядущего Black Shark 3S пока остаётся неизвестной.

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