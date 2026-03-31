В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

Пока они доступны только компаниям, которые создают низкоорбитальные спутниковые группировки.
Редакция The GEEK сегодня в 19:35

Государственная комиссия по радиочастотам выделила в России полосы частот для доступа к спутниковой связи со смартфонов. Об этом сообщили в Минцифры.

Частоты распределили между российскими космическими компаниями «Бюро 1440» и «Спутникс», которые занимаются созданием собственных низкоорбитальных спутниковых группировок:

  • «Бюро 1440» — 2483,5-2500 МГц (направление «космос-Земля») и 1610-1626,5 МГц («Земля-космос»);
  • «Спутникс» — 10,7-12,7 ГГц, 14,0-14,5 ГГц, 17,3-18,1 ГГц, 18,1-18,6 ГГц, 18,8-20,2 ГГц, 27,5-30,0 ГГц, 1610-1621 МГц и 2483,8-2494,8 МГц.

Речь идет о создании спутникового сегмента гибридной сети для прямого подключения пользовательских устройств (смартфонов, планшетов и т.д.) к спутникам, а также комплекса оборудования для космических и земных станций персональной спутниковой связи.

В министерстве подчеркнули, что пока частоты предоставлены для проведения опытно-конструкторских работ без права коммерческого использования. Их возможно использовать только при соблюдении ряда условий.

В частности, компании обязаны отдавать приоритет отечественному оборудованию, обеспечить электромагнитную совместимость своих спутниковых сетей между собой, а также с военными и гражданскими системами. Кроме того, должно быть исключено создание помех средствам, задействованным в обеспечении безопасности государства.

