Бета HarmonyOS 2.0 обогнала MIUI 12.5 по скорости запуска приложений

YouTube-канал Atnarr Tech опубликовал новый ролик об операционной системе HarmonyOS 2.0. И, похоже, китайская «ось» смогла обойти Android с оболочкой MIUI 12.5.

В ролике показали сравнение смартфона Xiaomi и Huawei. И, похоже, HarmonyOS 2.0 в некоторых случаях запускает программы быстрее, чем MIUI 12.5. И да, HarmonyOS пока находится в статусе беты.

Ранее этот же канал опубликовал видео, где показал якобы смартфон Xiaomi, работающий под управлением оболочки MIUI на базе операционной системы HarmonyOS 2.0. Также было известно, что Huawei Mate 40 Pro под управлением HarmonyOS 2.0 успешно запускает приложения Google.

А ранее в сети показали сравнение китайской ОС и Android с EMUI 11. И там тоже была бета-версия.

Как ожидается, обновление с HarmonyOS 2.0 появится в июне этого года уже в релизе.

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