Прошивку MIUI якобы портировали на HarmonyOS 2.0

Вокруг будущей HarmonyOS ходит немало слухов. Но свежие данные могут и вовсе перевернуть ситуацию с ног на голову.

В сети появилось видео, которые показывает якобы запуск операционной системы HarmonyOS 2.0 на смартфоне Xiaomi с оболочкой MIUI. На экране видна надпись Powered by HarmonyOS, а также логотипы Xiaomi и MIUI.

Пока сложно сказать, фейк это или нет. Ведь заменить изображения на загрузочном экране несложно, а рабочий стол и экран блокировки в ролике не показывают. Однако если это всё же правда, то у Google могут быть проблемы.

Отметим, что ранее в сети появилось видео, где Huawei Mate 40 Pro под управлением HarmonyOS 2.0 работает со всеми приложениями Google.

Релизная версия HarmonyOS 2.0 выйдет уже скоро.

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