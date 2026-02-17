«Т-Банк» добавил возможность пополнить кошелёк PlayStation

В разделе «Игры» приложения «Т-Банк» стала доступна покупка карт пополнения кошелька для американских аккаунтов PlayStation Network (PSN).

Номинал карт для аккаунтов США составляет $10, $25, $50, $75 и $100. Комиссию банк не взимает, однако курс варьируется.

Чтобы купить карту, необходимо открыть раздел «Платежи», выбрать пункт «Игры» и найти нужный вариант пополнения в списке. После оплаты код придёт на электронную почту. Его нужно ввести в настройках аккаунта PSN.

Также через приложение «Т-Банка» можно пополнить счета в Nintendo и Xbox