«Т-Банк» добавил возможность пополнить кошелёк PlayStation

В разделе «Игры» приложения «Т-Банк» стала доступна покупка карт пополнения кошелька для американских аккаунтов PlayStation Network (PSN).
Номинал карт для аккаунтов США составляет $10, $25, $50, $75 и $100. Комиссию банк не взимает, однако курс варьируется.
Читайте также
Чтобы купить карту, необходимо открыть раздел «Платежи», выбрать пункт «Игры» и найти нужный вариант пополнения в списке. После оплаты код придёт на электронную почту. Его нужно ввести в настройках аккаунта PSN.
Также через приложение «Т-Банка» можно пополнить счета в Nintendo и Xbox
Комментарии в Телеграм