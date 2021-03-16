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Новости

Названы европейские цены на Poco X3 Pro

Бренд Poco на минувшей неделе анонсировал смартфон Poco X3 Pro, который позиционируется в качестве преемника Pocophone F1. И вот теперь в сети появились данные о ценах модели на европейских рынках.

Там будут представлены версии на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Первая модель оценивается в 270 евро и 320 евро. Это позволяет предположить цены на уровне 20-25 тысяч рублей в России.

  • Poco X3 Pro

Ожидается, что за эту цену пользователи получат процессор Snapdragon 860, экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Европейский анонс ожидается 30 марта.

Предполагается, что на рынок выйдут модели в бронзовом, чёрном и синем цвете.

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Источник:
GSMArena
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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