Названы европейские цены на Poco X3 Pro

Бренд Poco на минувшей неделе анонсировал смартфон Poco X3 Pro, который позиционируется в качестве преемника Pocophone F1. И вот теперь в сети появились данные о ценах модели на европейских рынках.

Там будут представлены версии на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Первая модель оценивается в 270 евро и 320 евро. Это позволяет предположить цены на уровне 20-25 тысяч рублей в России.

Ожидается, что за эту цену пользователи получат процессор Snapdragon 860, экран AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, аккумулятор на 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Европейский анонс ожидается 30 марта.

Предполагается, что на рынок выйдут модели в бронзовом, чёрном и синем цвете.