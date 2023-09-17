Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат экраны LTPO OLED 120 Гц

Инсайдер Маджин Бу рассказал, что в будущих iPhone 16 и iPhone 16 Plus, ожидаются значительное улучшение в частоте обновления экранов. Согласно его информации, новые айфоны могут быть оснащены экранами, обладающими частотой обновления вплоть до 90 Гц или даже 120 Гц. При этом отмечается, что для изготовления дисплеев iPhone 16 и iPhone 16 Plus планируется использовать технологии LTPO OLED, а поставщиком данных компонентов станет BOE. Однако это предположение может сбыться только при условии, если производитель значительно повысит качество своей продукции.

Следует отметить, что в случае с iPhone 15 и iPhone 15 Plus компания Apple столкнулась с проблемами в контроле качества продукции и главным поставщиком дисплеев стал Samsung.

Недавно представленные iPhone 15 и iPhone 15 Plus оборудованы экранами с кадровой частотой 60 Гц, в то время как повышенная частота доступна только в моделях iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.