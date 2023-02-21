Автомобиль Xiaomi выйдет в двух версиях

В Сеть попала новая информация о грядущем электрическом автомобиле Xiaomi, известного как Xiaomi MS11.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь уже ранее сообщал, что автомобиль поступит в серийное производство в начале 2024 года. Несмотря на это, тестовая версия уже была замечена на улицах Китая.

Также уже сейчас стало известно, что в недрах компании разрабатывается специальная ОС под названием MIUI Car. Именно она будет отвечать за работу всех систем в новом автомобиле.

Сообщается, что особое внимание будет уделено автономности автомобиля, что подтверждает сканер LiDAR на его крыше. Также есть много отсылок на то, что может выйти сразу две версии — электрическая и гибридная.