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Автомобиль Xiaomi выйдет в двух версиях

В Сеть попала новая информация о грядущем электрическом автомобиле Xiaomi, известного как Xiaomi MS11.

Автомобиль Xiaomi MS11
Xiaomi MS11
Xiaomi MS11

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь уже ранее сообщал, что автомобиль поступит в серийное производство в начале 2024 года. Несмотря на это, тестовая версия уже была замечена на улицах Китая.

Также уже сейчас стало известно, что в недрах компании разрабатывается специальная ОС под названием MIUI Car. Именно она будет отвечать за работу всех систем в новом автомобиле.

Xiaomi MS11

Сообщается, что особое внимание будет уделено автономности автомобиля, что подтверждает сканер LiDAR на его крыше. Также есть много отсылок на то, что может выйти сразу две версии — электрическая и гибридная.

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Источник:
ukdaily

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