Первый автомобиль Xiaomi показали на рендерах

Слухи о первом автомобиле китайской компании Xiaomi ходят уже давно, но каждый раз их становится всё больше. Ранее если нам показывали только автомобиль на шпионских фотографиях, то сейчас появились полноценные рендеры, которые позволяют рассмотреть новинку с разных сторон.

На опубликованных изображениях показан тестируемый вариант автомобиля, но в будущем он может измениться. Внешним видом он напоминает смесь Porsche Panamera и Jaguar XF. На верхней части размещается лидар для помощи водителю при вождении, а на задней стороне сдвоенные фонари с датчиками.

По последним данным электромобиль Xiaomi будет выпускаться под названием MS11 и в первое время будет доступен только на китайском рынке по цене около $35 000 (~2 427 000 рублей). Выход может состояться уже в конце этого года.