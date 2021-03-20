Автомобиль Tesla запретили использовать в Китае

Похоже, Китай ответил США на санкции на некоторые китайские бренды. Теперь правительство Поднебесной выпустило закон, который запрещает использовать автомобили Tesla военным и правительственным служащим. Причиной является потенциальная угроза, которая создается возможным сбором данных электромобиля.

Это решение было одобрено после того, как после проверки соответствующих органов, было вынесено техническое решение о возможности камер электромобиля выборочно записывать кадры. После этого правительство вынесло свой вердикт, который касается опять же возможной отправки этих данных на сервера спецслужб США.

По всей видимости, Tesla стала еще одним участником торгового конфликта между интересами США и Китая. К чему это может привести? Во-первых, это неплохо для развития собственной сферы автомобилестроения. Во-вторых, это заметно скажется на американской компании, которая пытается завоевать китайский рынок еще с 2017 года, когда начались переговоры с правительством о строительстве завода. Но здесь просто нельзя пройти мимо строчек в заявлении о сборе данных, где написано, что: “Политика защиты конфиденциальности Tesla полностью соответствует китайским законам постановлениям”.