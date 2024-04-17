«Авито» начал выкупать планшеты у частных продавцов

На «Авито» запустили сервис по выкупу планшетов от частных продавцов. Теперь пользователи могут быстро продавать свои планшеты напрямую партнеру платформы.

Для этого продавцу достаточно разместить стандартное объявление о продаже планшета. Если устройство соответствует критериям программы, в описании товара появится специальное предложение о выкупе. Продавец должен будет ответить на несколько вопросов о состоянии устройства, чтобы определить его стоимость.

После заполнения анкеты «Авито» покажет ценник, за который готов купить устройство. В случае согласия на продажу, продавец может выбрать удобный способ отправки устройства: самостоятельно привезти его в пункт приёма партнёра или вызвать специалиста на дом или в офис для проверки состояния и определения окончательной цены.

На текущий момент услуга выкупа доступна только для планшетов Apple. Подобный сервис для смартфонов начал работу в 2022 году.