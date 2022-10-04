«Авито» будет проверять подлинность продаваемых вещей

Интернет-площадка для размещения объявлений «Авито» запускает новый сервис, который позволит проверять подлинность брендовой обуви и аксессуаров. После проверки товар получит значок «Оригинал». Проверка осуществляется только в приложении «Авито». Проверять подлинность будут по фото, в этом примут участие несколько специалистов.

Сначала проверка будет бесплатной, затем станет платной. Проверка обуви опытными аутентификаторами оценивается в 349 рублей, сумок — 499 рублей. На данный момент услуга пока недоступна для всех. Ей могут воспользоваться только некоторые продавцы с высоким рейтингом.

После размещения товара система сама определяет необходимость аутентификации. После этого отправляет уведомление с запросом конкретных фотографий и информации. Например, для кроссовок надо сделать дополнительные фото стельки, для сумки — фото фурнитуры и, при наличии, её серийный номер.

Сама процедура занимает до 24 часов, если не требуется дополнительных данных. При этом можно будет отфильтровать только товары со значком «Оригинал». А пользователи «Авито Доставки» после заказа таких товаров получат дополнительные фотографии, которые видел и аутентификатор. Это позволит покупателю понять, что он приобрёл проверенную вещь.

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