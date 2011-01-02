В России заработает ЭКГ на Apple Watch

Приложение «ЭКГ» на Apple Watch Series 4 и более новых моделях будет доступно в России с выходом следующего обновления программного обеспечения вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1. Эта функция впервые даёт пользователям устройства возможность самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при таких симптомах, как учащённое или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу.

Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме на Apple Watch Series 3 или новее периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией. В соответствии с заявлением ВНИИМТ, подразделением Росздравнадзора, приложение «ЭКГ» и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами. Приложение «ЭКГ» и уведомления о нерегулярном ритме сердца не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза.

Электроды, встроенные в кристалл на задней панели и в колёсико Digital Crown на Apple Watch Series 4 и новее, работают совместно с приложением «ЭКГ», позволяя пользователю получить электрокардиограмму, аналогичную результатам однопроводных мониторов ЭКГ. Пользователи могут записать ЭКГ после уведомления о нерегулярном сердечном ритме или в любой другой момент — достаточно открыть новое приложение «ЭКГ» на Apple Watch Series 4 и новее и удерживать палец на колёсике Digital Crown.

При касании колёсика Digital Crown на Apple Watch Series 4 и новее электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце. После 30 секунд измерения определяется характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс, или неопределённый результат. Все записываемые данные, ассоциированные с ними классификаторы и любые распознанные симптомы надёжно хранятся в приложении «Здоровье». Пользователь может поделиться результатами измерений в формате PDF с лечащим врачом.

Функция доступна на Apple Watch Series 4 или новее (кроме Apple Watch SE). Для работы функции требуется новейшая версия iOS и watchOS.