«Авито» начал выкупать б/у смартфоны

Сайт по размещению объявлений «Авито» запустил сервис по выкупу б/у смартфонов для дальнейшей перепродажи с гарантией. Партнером организации выступил сервисный центр «Педант», именно он делает оценку, диагностику и дальнейшее обслуживание устройств. В будущем партнёров будет больше.

Для тех, кто хочет продать свой смартфон, нужно опубликовать заявку с указанием IMEI устройства и дать ответы на несколько вопросов. В итоге сервис покажет предварительную стоимость выкупа и предложит отправить смартфон «Педанту» курьером или отнести лично в СЦ.

Если устройство окажется с повреждениями, то сумма выкупа будет скорректирована. В дальнейшем «Педант» отремонтирует смартфон и выставит его на продажу с отчетами о диагностике. На такие аппараты будет наноситься бейдж «Авито Гарантия». Сама гарантия будет действовать от 3 месяцев до 1 года.

Ранее подобный сервис выкупа и продажи б/у смартфонов запустили «МегаФон», «Связной» и «Яндекс Маркет».

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