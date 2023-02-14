На «Авито» предлагают помощь с покупкой Hogwarts Legacy на все платформы

На площадке «Авито» появились предложения о помощи с покупкой Hogwarts Legacy для Xbox и ПК в Steam или Epic Games Store. Также есть предложения помочь купить версии для PS4 и PS5. Стоимость дисковых версий составляет 6000-7000 рублей. ПК — дешевле.

В ряде случаев предлагается покупка цифровой версии игры на аккаунт владельца. Есть варианты продаж аккаунтов с уже купленной игрой, это обходится дешевле. Здесь цены составляют порядка 4000 рублей, но это зависит от региона. Также многие продавцы уточняют, что цена может измениться, так что рекомендуется уточнять данные в переписке.

На площадке отмечают, что лучше не передавать личные данные чужим людям, однако это не является нарушением закона. Более того, на площадке утверждают, что многие продавцы в этой категории «оказывают услуги по установке игр не первый месяц и уже заслужили хорошую репутацию на платформе».