Автообновление iOS 16 ломает iPhone

Владельцы iPhone начали жаловаться на проблемы с автообновлением iOS 16. После очередной попытки самостоятельного обновления, смартфон перестаёт загружаться, а следовательно требуется перепрошивка.

При активации автообновления, iPhone будет устанавливать новую версию iOS 16 в ночное время, но из-за этой процедуры начинает зависать. Утром пользователь обнаруживает, что смартфон отображает только логотип Apple и никак не реагирует на физические кнопки. При этом большую часть не спасает «жесткая перезагрузка», которую рекомендуют делать при каких-либо зависаниях системы.

Отмечается, что при ручном обновлении всё проходит без подобных сбоев.

Чтобы избежать перепрошивку устройства, перейдите в Настройки > Основные > Обновление ПО > Автообновление > Установка обновлений iOS (отключить).

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