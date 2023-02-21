Atomic Heart возглавила топ-3 мировых лидеров продаж в Steam

Шутер Atomic Heart в первый день своего релиза уже возглавляет мировой чарт Steam. При этом проект российско-кипрской студии Mundfish обошел даже Hogwarts Legacy.

По всей видимости всем пришла по вкусу созданная атмосфера, а также ремиксы старых песен. Критики также тепло встретили игру, а средний балл держится на отметке 77 баллов.

Официально Atomic Heart в Steam недоступна для России. Поиграть в неё (при том бесплатно) могут подписчики Xbox Game Pass. В РФ приобрести игру можно через площадку VK Play. Базовое издание оценивается в 2 499 рублей.