Atomic Heart не появится в российском Game Pass

Многими ожидаемый шутер Atomic Heart не будет доступен в российском Game Pass. Об этом рассказала в Discord комьюнити-менеджер проекта под ником Marlova. При этом она добавила, что игра будет доступна в других регионах, а поменять его на Xbox или PC не составит труда.

Также из разговора стало известно, что физическая копия игры для PC пока не появится на российском рынке.

Выход Atomic Heart запланирован на 21 февраля 2023 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. В России и странах СНГ версия для PC будет реализовываться через магазин VK Play.