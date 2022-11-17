ASUS выпустила ROG Phone 6 в стиле Diablo Immortal

ASUS представила специальное издание смартфона ROG Phone 6, посвященное игре Diablo Immortal. Ранее компания уже делала подобную лимитку с темой Бэтмена.

В качестве базы используется черный ROG Phone 6, а на тыльной панели разместили красный принт. Внутри устройства доступны специальные обои, предустановленная тема и звуковые эффекты.

Поставляется ASUS ROG Phone 6 Diablo Edition в черной коробке, напоминающей Horadic Cube, которая должна быть знакома поклонникам серии. Внутри есть осколок Мирового камня, чехол, «магический» фонарик и даже брендированная скрепка.

ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition будет доступен с завтрашнего дня, 18 ноября, в интернет-магазинах ASUS. Цены пока не сообщаются.