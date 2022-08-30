Появились изображения игровых смартфонов ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate

Компания ASUS готовит новый игровой смартфон ROG Phone 6D Ultimate, который будет построен на базе MediaTek Dimensity 9000+.

Внешний вид новинки держится в тайне, но инсайдеры уже раздобыли рендеры и опубликовали их. Так в сети оказались изображения сразу двух смартфонов – ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate.

Судя по ним, задняя часть корпуса получит небольшой дополнительный дисплей, вместо диодной панели для логотипа.

Выход ASUS ROG Phone 6D Ultimate запланирован на 19 сентября.

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