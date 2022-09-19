Представлены игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6D и 6D Ultimate с Dimensity 9000+

Компания ASUS анонсировала смартфоны ROG Phone 6D и ROG Phone 6D Ultimate. Эти модели созданы для геймеров и основаны на процессорах MediaTek. Они работают под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Zen UI.

Обе модели получили процессор Dimensity 9000+ и по 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X. У базовой версии есть 256 ГБ постоянной памяти, у версии Ultimate — 512 ГБ.

Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, разрешение FHD+, частота обновления изображения — 165 Гц, частота сенсорного слоя — 720 Гц. Заявлена поддержка HDR10+, также говорится об охвате цветового пространства DCI-P3 в 111%. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus.

Основная камера включает в себя модули на 50 + 13 + 5 МП. Фронтальная использует 12-мегапиксельный модуль. Из особенностей отметим адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.3, контроллер NFC, гнездо для наушников на 3,5 мм, стереодинамики и аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой 65-ваттной зарядки.

Также отметим, что у версии ROG Phone 6D Ultimate есть тыльный дисплей ROG Vision PMOLED. У обычной версии только логотип ROG с подсветкой RGB. Кроме того, у старшей версии есть подключаемая система охлаждения AeroActive Cooler 6.

Цены на ROG Phone 6D и 6D Ultimate составляют $910 (~55 тысяч рублей) и $1370 (~82 302 рублей).

Помимо этого, есть лимитированная версия ROG Phone 6 Batman Edition, созданный вместе с Warner Bros. Она отличается дизайном корпуса и интерфейса. Также в комплект входит прочный кейс, мини-прожектор для Бэт-сигнала и настольная фигурка летучей мыши. Цена ROG Phone 6 Batman Edition — $1200.

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