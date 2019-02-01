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Новости

Assassin’s Creed Valhalla выйдет на неделю раньше

Ubisoft объявила, что релиз Assassin’s Creed Valhalla состоится 10 ноября. Таким образом, новая часть появится на неделю раньше, чем ожидалось, а также станет стартовой игрой для консолей следующего поколения. В этот день игра выйдет сразу на всех платформах, кроме PS5.

Как сообщается, Assassin’s Creed Valhalla стартует на Xbox Series X и S с 10 ноября 2020 года. Создайте легенду о предводителе викингов на любой консоли. Обновление с Xbox One до Xbox Series X доступно без дополнительной оплаты.

События в игре развернулся на землях Британии, уда высадились викинги, чтобы основать колонию. Игрокам предстоит совершать набеги на врагов, развивать поселения и укреплять власть, чтобы заслужить место среди богов в Валгалле.

В игре обещана изощрённая прокачка персонажа, которая позволит не только развивать его, но и влиять на окружающий мир. В числе других геймплейных механик заявлены гибкие настройки для зданий, мощное оружие для одной и двух рук, случайные события и так далее.

Источник:
Twitter
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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