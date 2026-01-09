Эцио Аудиторе раздают бесплатно в RAID: Shadow Legends: коллаборация с Assassin’s Creed

8 января в мобильной игре RAID: Shadow Legends стартовала коллаборация с франшизой Assassin’s Creed. В рамках сотрудничества в игру добавили сразу несколько культовых ассасинов из разных частей серии.

Игрокам стали доступны:

Эцио Аудиторе (Assassin’s Creed Brotherhood);

Эдвард Кэнуэй (Assassin’s Creed IV: Black Flag);

Байек (Assassin’s Creed Origins);

Басим (Assassin’s Creed Mirage);

Кассандра (Assassin’s Creed Odyssey).

Легендарного Эцио Аудиторе можно бесплатно добавить в коллекцию за ежедневный вход в игру в течение 7-14 дней в период с 8 января по 7 мая. Событие «Охота на Эцио» будет доступно до 8 апреля. Остальных ассасинов можно получить, участвуя в специальных ивентах или из лутбоксов.