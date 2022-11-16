Apple запустила полностью новый сайт iCloud

Apple полностью обновила сайт iCloud.com и сделала его доступным по умолчанию для всех пользователей. Ранее он был представлен только в виде бета-версии.

В новом дизайне iCloud появился быстрый доступ ко всем облачным службам Apple. Также теперь добавилась возможность управлять своими подписками, учётной записью и хранилищем iCloud.

Теперь на виртуальном столе, у пользователя есть виджеты приложений, которые можно перетаскивать и настраивать под себя.

Сайт на русском языке и без каких-либо ограничения.