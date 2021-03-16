Apple запатентовала два контроллера в виде колец

Apple давно работает над собственной гарнитурой виртуальной реальности и информации об этом с каждым разом появляется всё больше.

На этот раз стало известно о новом патенте Apple на котором изображены два контроллера в форме колец. Если изучить описание, то кольца находятся на указательном и большом пальцах. С их помощью происходит считывание жестов пользователя, а сами команды отдаются в устройство виртуальной реальности.

По слухам, гаджет получит топовый процессор работающий на базе M1, дисплей высокого разрешения, который будет гораздо больше, чем сейчас используется в VR-очках от конкурентов и обновлённый протокол для соединения.

Точной даты выхода нет. По предварительным данным гарнитуру от Apple могут представить уже в 2022 году.