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Новости

Apple закрыла уязвимость в Safari, которая передавала историю посещений пользователя

Компания Apple закрыла уязвимость в браузерном движке WebKit. С её помощью сайты могли просматривать историю посещений пользователя и определять данные его аккаунта в Google. Более подробно об этом в отдельной заметке.

Уязвимость затронула все браузеры Safari на iOS, macOS и iPadOS. Специалисты по безопасности отмечают, что исправление ошибки в коде не избавляет от уязвимости. Для этого нужно дождаться обновления ОС.

Источник:
The GEEK

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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