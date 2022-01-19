Apple закрыла уязвимость в Safari, которая передавала историю посещений пользователя

Компания Apple закрыла уязвимость в браузерном движке WebKit. С её помощью сайты могли просматривать историю посещений пользователя и определять данные его аккаунта в Google. Более подробно об этом в отдельной заметке.

Уязвимость затронула все браузеры Safari на iOS, macOS и iPadOS. Специалисты по безопасности отмечают, что исправление ошибки в коде не избавляет от уязвимости. Для этого нужно дождаться обновления ОС.

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