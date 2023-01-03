Apple Watch Ultra 2024 получат 2.1-дюймовый micro-LED дисплей

Модель текущих Apple Watch Ultra может похвастаться самым большим экраном среди всех Apple Watch. Размер экрана этих часов составляет 1.92 дюйма. Теперь, согласно новому отчёту от гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities, стало известно, что обновлённые Apple Watch Ultra получат ещё больший дисплей.

Аналитик Джефф Пу утверждает, что Apple обновит свои Watch Ultra в 2024 году и установит в них 2.1-дюймовый micro-LED дисплей. Новая технология позволит увеличить выходную яркость по сравнению с нынешними Apple Watch и их OLED-экраном.

В дополнение к обновлённым Apple Watch Ultra Джефф Пу ожидает, что купертиновцы объявят о выпуске новой пары недорогих беспроводных наушников AirPods Lite.