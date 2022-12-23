Модели Apple Watch 2022 больше не привязаны к GPS iPhone

Apple подтвердила, что все три модели часов Apple Watch 2022 года, оснащены собственными системами GPS. Это означает, что пользователю больше не нужно быть привязанным к модулю GPS на iPhone, а следовательно происходит экономия заряда батареи часов.

Напомню, что в 2017 году вышли Apple Watch Series 3, которые были оснащены модулем сотовой связи и позволяли устройству совершать звонки без участия iPhone. В следующем году в Apple Watch Series 4 появилась собственная система GPS, хотя она по-прежнему полагалась на GPS находящегося рядом смартфона, когда это было возможно.

Новые модели Apple Watch могут использовать исключительно свой модуль GPS благодаря более ёмким аккумуляторам. Помимо этого, Watch Ultra и линейка iPhone 14 оснащены двухдиапазонной частотой GPS, что позволяет получать более точные данные о местоположении в больших городах. Двухдиапазонная система GPS определяет степень точности в сантиметрах, в то время как одночастотная система обеспечивает точность на расстоянии до 5 метров. Это делает двухдиапазонный модуль GPS особенно полезным в городских условиях, где плотность зданий и других сооружений может помешать определению местонахождения.

Если раньше Apple Watch зависели от iPhone в плане обработки данных и определения местоположения, то теперь они стали самостоятельными устройствами с собственной системой GPS и возможностью совершать звонки без присутствия телефона. Таким образом, Apple Watch становятся все более универсальным и удобным решением для широкого круга задач и видов деятельности.