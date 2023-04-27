Apple Watch смогут подключаться к iPad и Mac

Apple Watch получат возможность подключения не только к iPhone, но также к iPad и Mac. Сообщает об этом инсайдер под псевдонимом analyst941. По его словам, компания готовит обновление watchOS, которое добавит новую функцию.

На данный момент нет подробной информации о том, как будет реализовано подключение к другим устройствам, а также о сроках выпуска обновления. Также неизвестно, будет ли всё ещё требоваться iPhone для первичной настройки умных часов.

По словам экспертов, данное обновление может привлечь больше пользователей к покупке Apple Watch, так как это даст им большую свободу в использовании устройства и возможность связываться с другими устройствами Apple.