Появились качественные изображения Apple Watch Pro

В сети появились полноценные цветные рендеры Apple Watch Pro, которые созданы по недавним CAD-чертежам. Автором стал дизайнер Ян Зельбо.

Изображения дают представление о том, как будут выглядеть новые смарт-часы Apple. По слухам, левая грань получит дополнительную кнопку, которую можно будет настроить под себя. На другой стороне появится специальный выступ для защиты безеля Digital Crown.

Сами часы получат плоский дисплей и крупный корпус на 47 мм, а также улучшенную защиту от внешних воздействий окружающей среды. Предположительно, цена на Apple Watch Pro будет начинаться от $1000.

Помимо Apple Watch Series 8 и Apple Watch Pro, могут быть представлены «детские» смарт-часы.

Презентация Apple состоится уже сегодня в 20:00 (по МСК).

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