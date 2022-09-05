Опубликованы подробные чертежи Apple Watch Pro

Сегодня много утечек относительно Apple Watch Pro. Сначала появились изображения защитных чехлов, которые можно посмотреть здесь, а теперь опубликовали чертежи. Pro-версию умных часов теперь можно рассмотреть со всех сторон.

Видно, что Apple Watch Pro получили увеличенный дисплей. Сообщается, что размер новинки составит 49 мм. Это сделает их самыми большими Apple Watch.

На левой стороне появится дополнительная кнопка. Пока точно неизвестно для чего она — измененных динамиков или это дополнительная физическая кнопка. Справа переработанное колесо Digital Crown и еще одна кнопка.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, на дисплее можно будет просматривать больше данных о физической форме и состоянии здоровья + появятся переработанные циферблаты и обновленный режим низкого энергопотребления.

Предполагается, что стоимость новинки будет составлять от $900 до $1000.

Представят Apple Watch Pro уже 7 сентября. Там же покажут всю линейку iPhone 14 и AirPods Pro 2.

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