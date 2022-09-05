Цена на Apple Watch Pro может начинаться от $1000

Если выход Apple Watch Pro состоится, то они станут самой дорогой моделью из базовых смарт-часов Apple.

Ожидается, что Apple представит новые модели Apple Watch Series 8 во время специального мероприятия в среду, и среди них могут быть новые Apple Watch Pro.

Журналист Марк Гурман из издания Bloomberg заявил, что стартовая стоимость базовых Apple Watch Pro может начинаться от $900 до $1000.

Столь высокий ценник обусловлен рядом заметных отличий от обычных Apple Watch Series 8. Например, часы получат увеличенный экран до 47 мм, а также более укреплённый корпус без сильных закруглений. Такая форма поможет использовать устройство в экстремальных видах спорта.

Напомним, что презентация Apple состоится уже в эту среду.

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