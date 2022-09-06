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Новости

Apple выпустит «детские» Apple Watch за $199

Завтра состоится традиционная презентация Apple. Ожидается, что на ней покажут серию iPhone 14, смарт-часы Apple Watch Series 8 и Apple Watch Pro. Дополнительно Apple может представить доступную версию Apple Watch, которая окажется дешевле Apple Watch SE. Информация об этом появилась на страницах New York Times.

По информации издания, Apple выпустит недорогую версию Apple Watch, которая будет ориентирована на детскую аудиторию. Это позволит Apple составить конкуренцию другим производителям и выстроить лояльное отношение к бренду у более молодой аудитории. Со временем такая аудиторию превратится в покупателей более дорогих устройств Apple.

Родители при помощи iPhone и своих Apple Watch, смогут постоянно быть на связи со своим ребенком и отслеживать его местоположение. Также огромную пользу в этом окажет функция «Семейного доступа», которая была представлена в iOS 16.

«Бюджетные» Apple Watch должны будут заменить Apple Watch Series 3, которые сейчас продаются за $199. После презентации 7 сентября, третье поколение Apple Watch будет снято с продажи.

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Источник:
New York Times
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Пишу про интересные штуки и Apple.

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