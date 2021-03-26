Apple Watch могут получить ударопрочный корпус в духе G-Shock

Apple рассматривает возможность выпуска умных-часов Apple Watch с прочным корпусом, которые будут ориентированы на экстремальных спортсменов.

Калифорнийский технологический гигант обсуждал возможность внедрения такой модели часов не ранее 2021 или 2022 года, говорит источник Bloomberg, который знаком с планами компании.

Это уже второй раз, когда Apple обдумывает выпуск прочных смарт-часов. Текущая версия Apple Watch Nike по-прежнему популярна среди бегунов, любителей пеших прогулок и пловцов. Также Apple добавила несколько спортивных функций и способность отслеживания активности.

Если Apple рискнёт выпустить ударопрочную модель, то у неё будет базовый функционал, но с защитой в духе популярных часов G-Shock от Casio.

Последние модели Apple Watch уже обладают водонепроницаемостью до 50 метров. Но Apple может сделать новое устройство более “прочным”, придав ему прорезиненный внешний вид, который был бы полезен для экстремалов, чем корпус из алюминия, титана и нержавеющие стали.

Разработка нового варианта Apple Watch в конечном итоге может быть отменена или отложена на неопределённым срок.

Apple также работает над новыми функциями отслеживания во время плавания для Apple Watch. Компания обычно выпускает новые модели в сентябре. В прошлом году она выпустила недорогую модель Apple Watch SE и добавила более быстрый процессор и датчик кислорода в крови для Apple Watch Series 6.

Apple Watch стал одним из самых важных продуктов Apple, хотя компания не раскрывает, какой доход они приносят. Устройство входит в сегмент товаров для дома и аксессуаров компании, за последний финансовый год объем продаж составил более 30 миллиардов долларов США. Это сделало его самым успешным продуктом компании Apple, помимо iPhone. По данным исследования Counterpoint, в последнем квартале 2020 года Apple занимала 40% рынка смарт-устройств.