Apple выпустила прошивку iOS 16.7.1 для старых iPhone и iPad. Что исправили?

Сегодня Apple выпустила прошивки iOS 16.7.1 и iPadOS 16.7.1, новые обновления программного обеспечения предназначены для смартфонов iPhone и планшетов iPad, которые не поддерживают iOS 17 или ещё не обновлены до последней версии операционной системы.

Новые прошивки должны исправить ошибку, которая приводит к перезагрузке девайса у некоторых пользователей при запуске определённых приложений. По данным Apple, эта проблема наблюдалась у владельцев iPhone с версией iOS до 16.6. Кроме этого, обновление содержит важные исправления безопасности.

Чтобы загрузить новое программное обеспечение, нужно на iPhone или iPad зайти в раздел «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».