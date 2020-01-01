Apple выпустила обновление для iPhone 5s и iPhone 6

Компания Apple не забывает поддерживать нормальную работоспособность устройств, выпущенных несколько лет назад. Сегодня это подтвердилось, ведь вышла не только версия iOS 13.3.1 для большей части новых iPhone, но и версия iOS 12.4.5, для устройств, которые выпускались ранее, но которым недоступна версия iOS 13.

Если верить выпущенном описанию этого обновления, то оно привносит важные решения в системе безопасности, а поэтому рекомендовано для всех пользователей, у которых есть устаревшие устройства. Весит апдейт совсем ничего, по сравнению с последними обновлениям на Android – 35 МБ. Это обновление доступно для таких устройств: iPhone 6 и 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3, iPod touch 6 и даже для шестилетнего iPhone 5s.