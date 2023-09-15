Apple выпустила новые плетеные зарядные кабели USB-C на 240 Вт

После недавней презентации Apple выпустила несколько новых аксессуаров, в том числе адаптер USB-C — Lightning. Однако также магазин пополнился новым тканевым (плетеным) зарядным кабелем.

Он совместим со всеми моделями iPhone 15 и последними моделями iPad и Mac. Кабель можно подключить к адаптеру питания для зарядки устройств от розетки. Сейчас в онлайн-магазине можно приобрести два варианта тканевый зарядного кабеля: 1 метр на 60 Вт и 2 метра на 240 Вт. На обоих концах устройств разъемы USB-C.

Судя по описанию устройств, отличаются они только длиной, мощностью и, ожидаемо, стоимостью. Короткий и менее мощный кабель обойдется в $19 (~1800 рублей), а «топовый» вариант – $29 (~2800 рублей). Важно, что передача данных ограничена USB 2.0. Таким образом, новые кабели ограничивают потенциал самых лучших смартфонов Apple и буквально бесполезны.

Напомним, iPhone 15 и iPhone 15 Plus оснащены портом USB-C, но передача данных по кабелю по-прежнему ограничена скоростью USB 2.0 до 480 Мбит/с, что равно порту Lightning на предыдущих iPhone. При этом более дорогие iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также оснащены портом USB-C, но уже поддерживают скорость передачи данных USB 3 до 10 Гбит/с.

В связи с этим компания сделала свой ранее существовавший кабель Thunderbolt 4 Pro в варианте одного метра. Его мощность – до 100 Вт, а передача данных – до 40 Гбит/с. Обойдется такой кабель в $69 (~6650 рублей).