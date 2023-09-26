Apple выпустила macOS Sonoma

Состоялся выход macOS Sonoma, которая приносит множество возможностей для геймеров.

В системе появился «Игровой режим», позволяющий снизить разрыв кадров и фризы, предоставляя игре наивысший приоритет на ЦП и ГП. Более того, появился инструмент Game Porting Tool, который позволяет портировать игры с Windows на macOS.

Для большего удобства в браузере Safari появились профили, а на рабочем столе — виджеты.

Какие Mac поддерживают macOS Sonoma

iMac 2019 и новее

iMac Pro

MacBook Air 2018 и новее

MacBook Pro 2018 и новее

Mac Pro 2019 и новее

Mac Studio 2022 и новее

Mac mini 2018 и новее

Как установить macOS Sonoma

Откройте Системные настройки > Основные > Обновление ПО.