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Apple выпустила macOS Sonoma

Состоялся выход macOS Sonoma, которая приносит множество возможностей для геймеров.

В системе появился «Игровой режим», позволяющий снизить разрыв кадров и фризы, предоставляя игре наивысший приоритет на ЦП и ГП. Более того, появился инструмент Game Porting Tool, который позволяет портировать игры с Windows на macOS.

Для большего удобства в браузере Safari появились профили, а на рабочем столе — виджеты.

Какие Mac поддерживают macOS Sonoma

  • iMac 2019 и новее
  • iMac Pro
  • MacBook Air 2018 и новее
  • MacBook Pro 2018 и новее
  • Mac Pro 2019 и новее
  • Mac Studio 2022 и новее
  • Mac mini 2018 и новее

Как установить macOS Sonoma

Откройте Системные настройки > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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