Apple выпустила macOS Sonoma

Состоялся выход macOS Sonoma, которая приносит множество возможностей для геймеров.
В системе появился «Игровой режим», позволяющий снизить разрыв кадров и фризы, предоставляя игре наивысший приоритет на ЦП и ГП. Более того, появился инструмент Game Porting Tool, который позволяет портировать игры с Windows на macOS.
Для большего удобства в браузере Safari появились профили, а на рабочем столе — виджеты.
Какие Mac поддерживают macOS Sonoma
- iMac 2019 и новее
- iMac Pro
- MacBook Air 2018 и новее
- MacBook Pro 2018 и новее
- Mac Pro 2019 и новее
- Mac Studio 2022 и новее
- Mac mini 2018 и новее
Как установить macOS Sonoma
Откройте Системные настройки > Основные > Обновление ПО.