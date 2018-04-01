Apple выпустила Mac Pro в новом корпусе

С момента анонса нового Mac Pro прошло не так много времени, а его выход в продажу состоялся вообще недавно.

Теперь Apple анонсировала новую вариацию ПК с возможностью монтажа в стойку. Такой вариант обойдётся покупателю дороже на 500 долларов, чем стандартная модель.

В остальном нет никаких отличий по базовым характеристикам и возможностям. Поставки нового Mac Pro начнутся в течение двух недель.

Стоимость Mac Pro в России начинается от 449 990 рублей. Топовая версия обойдется примерно в 3 млн рублей.