Apple выпустила Mac Pro в новом корпусе
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Новости

Apple выпустила Mac Pro в новом корпусе

С момента анонса нового Mac Pro прошло не так много времени, а его выход в продажу состоялся вообще недавно.

Теперь Apple анонсировала новую вариацию ПК с возможностью монтажа в стойку. Такой вариант обойдётся покупателю дороже на 500 долларов, чем стандартная модель.

  • Macpro 3
  • Macpro 2
  • Macpro 1

В остальном нет никаких отличий по базовым характеристикам и возможностям. Поставки нового Mac Pro начнутся в течение двух недель.

Стоимость Mac Pro в России начинается от 449 990 рублей. Топовая версия обойдется примерно в 3 млн рублей.

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