Apple выпустила iOS 17.5 Release Candidate для разработчиков

7 мая Apple представила предрелизную версию iOS 17.5 Release Candidate для разработчиков. В этом обновлении устранены различные ошибки и повышена общая стабильность системы.

Размер обновления составляет примерно 6,5 ГБ. Для установки требуется Apple ID, связанный с профилем разработчика.

Кроме того, Apple выпустила ряд других предрелизных версий систем, в частности watchOS 14.5 Release Candidate, tvOS 17.5 Release Candidate и iOS 16.7.8 Release Candidate. Гарнитура Apple Vision Pro получила пятую бету visionOS 1.2.