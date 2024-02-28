Apple выпустила iOS 17.4 Release Candidate

Apple представила iOS 17.4 Release Candidate для разработчиков размером около 6,5 ГБ. Скорее всего, именно этот апдейт станет финальным. Релиз для всех пользователей ожидается в ближайшие дни.

Среди ключевых нововведений iOS 17.4 — возможность использования альтернативных приложений и платежных систем к App Store и Apple Pay, а также поддержка браузеров, работающих на движках отличных от WebKit. Эти функции вводятся в ответ на новое законодательство Евросоюза о цифровых рынках и будут доступны только в ЕС.

В приложение «Подкасты» добавили автоматическую транскрипцию эпизодов с поддержкой нескольких языков и обновленный дизайн мини-плеера, гармонирующий с интерфейсом Apple Music. Новое обновление позволяет разработчикам отключить анимированные реакции для видеозвонков по умолчанию. В дополнение к новым функциям и эмодзи, обновление включает в себя повышение общей стабильности системы и устранение ошибок, а также множество других нововведений.