Новости

Apple выпустила iOS 17.4 Release Candidate

Apple представила iOS 17.4 Release Candidate для разработчиков размером около 6,5 ГБ. Скорее всего, именно этот апдейт станет финальным. Релиз для всех пользователей ожидается в ближайшие дни.

Среди ключевых нововведений iOS 17.4 — возможность использования альтернативных приложений и платежных систем к App Store и Apple Pay, а также поддержка браузеров, работающих на движках отличных от WebKit. Эти функции вводятся в ответ на новое законодательство Евросоюза о цифровых рынках и будут доступны только в ЕС.

В приложение «Подкасты» добавили автоматическую транскрипцию эпизодов с поддержкой нескольких языков и обновленный дизайн мини-плеера, гармонирующий с интерфейсом Apple Music. Новое обновление позволяет разработчикам отключить анимированные реакции для видеозвонков по умолчанию. В дополнение к новым функциям и эмодзи, обновление включает в себя повышение общей стабильности системы и устранение ошибок, а также множество других нововведений.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной