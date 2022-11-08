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Apple выпустила iOS 16.2 beta 2 для разработчиков

Apple выпустила iOS 16.2 beta 2 для разработчиков. Номер сборки — 20C5043e.

Купертиновская компания исправила баги и повысила стабильность системы. О каких-либо нововведениях не сообщается, но если они появятся, мы обязательно сообщим об этом.

Вес обновления составляет 694 Мб. Загрузить iOS 16.2 beta 2 можно уже сегодня.

Если вы хотите опробовать бета-версию iOS 16, то можете воспользоваться нашей инструкцией.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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