Apple выплатит штраф за снижение производительности iPhone
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Новости

Apple выплатит штраф за снижение производительности iPhone

Еще два года назад техногигант Apple потерпел поражение в суде из-за скандала, который возник вокруг намеренного снижения производительности iPhone. Представители итальянского антимонопольного комитета посчитали, что руководители американского бренда не полностью раскрыли возможности обновленной iOS в производительности. Apple, естественно, подала апелляцию, но она не была удовлетворена.

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Напомним, что причиной всех бед стало снижение производительности iPhone со стареющими аккумуляторами. В результате этого американская компания была оштрафована на 10 млн. евро, а самой компании присвоили ярлык в навязывании «несправедливой коммерческой практики».

Но и это еще не конец истории. Боясь, что подобное может произойти и на других, Apple согласилась выплатить 500 млн. долларов для урегулирования судебного процесса в США. Здесь также на кону стоял вопрос р намеренном снижении производительности.

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На данный момент, представителям Apple ничего не оставалось делать, как предоставить обладателям iPhone самим регулировать состояние аккумулятора смартфона и производительность системы. Для этих целей в iOS 13 появилась функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая позволяет продлить срок службы этого элемента.

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