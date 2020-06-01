Apple выплатит штраф за снижение производительности iPhone

Еще два года назад техногигант Apple потерпел поражение в суде из-за скандала, который возник вокруг намеренного снижения производительности iPhone. Представители итальянского антимонопольного комитета посчитали, что руководители американского бренда не полностью раскрыли возможности обновленной iOS в производительности. Apple, естественно, подала апелляцию, но она не была удовлетворена.

Напомним, что причиной всех бед стало снижение производительности iPhone со стареющими аккумуляторами. В результате этого американская компания была оштрафована на 10 млн. евро, а самой компании присвоили ярлык в навязывании «несправедливой коммерческой практики».

Но и это еще не конец истории. Боясь, что подобное может произойти и на других, Apple согласилась выплатить 500 млн. долларов для урегулирования судебного процесса в США. Здесь также на кону стоял вопрос р намеренном снижении производительности.

На данный момент, представителям Apple ничего не оставалось делать, как предоставить обладателям iPhone самим регулировать состояние аккумулятора смартфона и производительность системы. Для этих целей в iOS 13 появилась функция «Оптимизированная зарядка аккумулятора», которая позволяет продлить срок службы этого элемента.