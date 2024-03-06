Apple выплатит $14,4 млн пользователям замедленных iPhone

Apple договорилась о выплате компенсации канадским пользователям iPhone на сумму $14,4 млн. По словам журналистов, компания разрешила конфликт с канадцами, обвинившими ее в намеренном замедлении старых моделей iPhone.

В рамках соглашения каждый заявитель имеет право на компенсацию от $17,50 до $150, что эквивалентно примерно 1600-13700 рублей, в зависимости от конкретных условий их случаев. Представители истцов оценили это урегулирование как честное, разумное и оптимальное решение спора.

Несмотря на это, Apple отвергла обвинения, предъявленные в судебном иске, и подчеркнула, что достигнутое мировое соглашение не подразумевает признание вины со стороны компании, а лишь необходимо во избежание дальнейших временных и финансовых затрат, которые могли бы возникнуть в процессе судебных разбирательств.