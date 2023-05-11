Apple вычислила сотрудника, который сливал информацию

Компания Apple приняла меры по защите своей конфиденциальной информации и выявила сотрудника, который сливал ее в сеть. Для этого Apple предоставила различные ложные даты выхода Final Cut Pro и Logic Pro на iPad нескольким сотрудникам, на которых падали подозрения. Один из пользователей Twitter с ником analyst941 опубликовал одну из этих ложных дат, после чего Apple смогла определить источник утечки.

Оказалось, что инсайдером была сестра analyst941, которая была уволена из Apple после разбирательств. Сейчас analyst941 беспокоится о возможных исках со стороны компании и поэтому решил удалить свой Twitter-аккаунт.

Apple продолжает бдительно следить за конфиденциальностью своей информации и принимать меры против нарушителей.