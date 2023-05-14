Возможности шлема смешанной реальности Apple будут превосходить все существующие устройства

Apple готовится представить свой самый нетрадиционный и экспериментальный продукт в истории — гарнитуру смешанной реальности, похожую на лыжные очки. По информации знакомых с этим вопросом людей, устройство будет оснащено аккумулятором и иметь превосходные возможности по сравнению с конкурирующими устройствами.

При этом Aplpe нарушает свои традиции и правила, вводя этот продукт в экспериментальном режиме. В сравнении с быстрым проникновением Apple Watch или iPhone на рынок, гарнитура смешанной реальности, по прогнозам Apple, будет внедряться значительно медленно.

На саму разработку ушло 7 лет, а сам гаджет стал одним из самых сложных потребительских товаров, когда-либо продаваемых любой компанией.

По слухам, новинка будет поддерживать все фирменные сервисы, позволяя создавать эффект присутствия домашнего кинотеатра, проводить презентации и многое другое. Стоимость гарнитуры смешанной Apple может составить около $3000.