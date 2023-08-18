Долгожданная гарнитура виртуальной/дополненной реальности Apple Vision Pro получит 1 ТБ встроенной памяти для хранения данных. Об этом пишет зарубежное издание iPhoneSoft со ссылкой на анонимного тестировщика.

По словам того самого сотрудника, он смог получить прямой доступ к техническим настройкам Apple Vision Pro. Во всех двух экземплярах был идентичный объём памяти.

Напомним, что во время официальной презентации, Apple заявила, что устройство способно загрузить фильм продолжительность в 3 часа в формате Spatial Video.

Также есть мнение, что Apple Vision Pro будет продаваться в вариациях на 2 и 4 ТБ памяти, но пока нет никаких подобных подтверждений или слухов.