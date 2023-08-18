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Apple Vision Pro получит 1 ТБ встроенной памяти

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 01:03

Долгожданная гарнитура виртуальной/дополненной реальности Apple Vision Pro получит 1 ТБ встроенной памяти для хранения данных. Об этом пишет зарубежное издание iPhoneSoft со ссылкой на анонимного тестировщика.

По словам того самого сотрудника, он смог получить прямой доступ к техническим настройкам Apple Vision Pro. Во всех двух экземплярах был идентичный объём памяти.

Напомним, что во время официальной презентации, Apple заявила, что устройство способно загрузить фильм продолжительность в 3 часа в формате Spatial Video.

Также есть мнение, что Apple Vision Pro будет продаваться в вариациях на 2 и 4 ТБ памяти, но пока нет никаких подобных подтверждений или слухов.

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Источник:
iPhoneSoft
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.

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